В страшном ДТП в Докшицком районе погибла девушка, еще 4 человека пострадали

Жуткое столкновение произошло на трассе М-3 Минск - Витебск. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

По предварительной информации ГАИ, 31 августа в Докшицком районе Ford (по какой причине, пока не уточняется) выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Kia. 22-летняя пассажирка южнокорейского авто скончалась на месте. Оба водителя и еще двое пассажиров получили травмы. Двоих из машины пришлось доставать спасателям.