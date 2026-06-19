В ДР Конго зарегистрировали 896 случаев лихорадки Эбола

В Демократической Республике Конго растет число жертв лихорадки Эбола. Там уже зарегистрировано 896 подтвержденных случаев заболевания и 232 случая смерти. Это составляет примерно 26 % летальности.

По словам главы минздрава страны Самюэля Роже Камба 78 пациентам удалось излечиться. Всего случаи лихорадки Эбола подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Трудности у врачей в лечении возникают из-за того, что против штамма Бундибугио не существует одобренных методов терапии и вакцин. Кроме того, медики жалуются на нехватку специалистов и отсутствие предметов первой необходимости, например, масок.