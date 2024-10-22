ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В Дрибинском районе мужчина вышел не в том месте и со злости стал крушить остановку

В Дрибинском районе слишком агрессивный мужчина обиделся сам на себя и стал крушить остановку. Все из-за того, что вышел не в том месте.

Не доехав до своей станции на поезде, он со злости начал бить ногами и руками все, что видел рядом. После перешел на припаркованные автомобили.

Несдержанного мужчину будут судить за хулиганство.

нарушение закона

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все