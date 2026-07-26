В ДТП с маршруткой в Шумилинском районе погиб человек
Автор:Редакция news.by
В ДТП с участием маршрутки в Шумилинском районе погиб человек, четверо пострадали.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем. В результате пассажир легкового авто погибла, сам водитель транспортного средства и три пассажира маршрутки получили травмы.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.