В ДТП с маршруткой в Шумилинском районе погиб человек

В ДТП с участием маршрутки в Шумилинском районе погиб человек, четверо пострадали.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем. В результате пассажир легкового авто погибла, сам водитель транспортного средства и три пассажира маршрутки получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.