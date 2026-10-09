В Эквадоре самолет потерял управление и выкатился за полосу

ЧП произошло в Эквадоре. Легкомоторный самолет Cessna выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на дорогу возле аэропорта.

Как сообщают местные СМИ, на борту находились 2 человека. Пилоты потеряли управление в момент разгона. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия.

Известно, что борт перевозил ценные бумаги - груз остался в полной сохранности. Сейчас на месте работают экстренные службы, точные причины аварии выясняются.