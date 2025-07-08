В Филадельфии произошел массовый расстрел. 3 человека погибли, 13 ранены, один - в очень тяжелом состоянии. Среди жертв много несовершеннолетних.

Рекордное количество массовых убийств в Соединенных Штатах было зафиксировано два года назад: тогда в них погибли 602 человека. Статистика свидетельствует, что 2025 год может отметиться новым печальным рекордом.