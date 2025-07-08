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В Филадельфии произошел массовый расстрел - 3 человека погибли, 13 ранены
Автор:Редакция news.by
В Филадельфии произошел массовый расстрел. 3 человека погибли, 13 ранены, один - в очень тяжелом состоянии. Среди жертв много несовершеннолетних.
Власти задержали вероятного стрелка, но оперативные мероприятия продолжаются.
Рекордное количество массовых убийств в Соединенных Штатах было зафиксировано два года назад: тогда в них погибли 602 человека. Статистика свидетельствует, что 2025 год может отметиться новым печальным рекордом.