В Гомеле мужчина разбил стекло банка, чтобы спрятаться от мнимых преследователей

Разбил стекло, чтобы попасть в банк, который в это время был на реконструкции. Ранним утром в Гомеле сработала сигнализация в неэксплуатируемом помещении. В пустом здании группа задержания обнаружила 42-летнего мужчину с порезанными руками. Свое поведение он объяснил тем, что ему показалось, будто бы за ним кто-то гнался, поэтому он решил укрыться в тамбуре банка, разбив остекление двери.

Мужчине вызвали скорую помощь, а после оказания помощи отвезли в отдел для разбирательств.

