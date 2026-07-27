В Гомеле в результате ДТП ребенок получил травмы

В Гомеле автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 26 июля в 21:30. 39-летняя водитель не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части в кювет, где машина опрокинулась.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали.

ГАИ напоминает водителям: при управлении транспортом следует быть внимательными, выбирать безопасную скорость движения, всегда использовать ремни безопасности.