В Гродно продолжают ликвидировать последствия мощного паводка. Вода накануне затопила не только улицы, но и предприятия. На одном из строительных заводов пострадало отделение автоклавов. Сотрудники с ночи откачивают воду своими силами, но в приямках она пока сохраняется.

Серьезный ущерб нанесен центральному парку. Все спецслужбы города переведены на круглосуточный режим. В горисполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Действия экстренных служб скоординированы: на улицы выведены более 300 человек и свыше 50 единиц техники. Основные усилия брошены на очистку ливневок, уборку деревьев и откачку воды. Работы будут вестись непрерывно до полного устранения последствий.