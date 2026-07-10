В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы

В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. По предварительным данным СК, 9 июля днем в микрорайоне Зарица областного центра работники одной из частных строительных организаций выполняли прокладку канализационных сетей.



Во время земляных работ произошел обвал грунта. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Травмы оказались смертельными.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы. Изъята документация по вопросам охраны труда и техники безопасности.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом СК в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели мужчины.