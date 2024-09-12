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В Грозном взорвалась цистерна с газом - 4 человека погибли
Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли 4 человека, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС в Telegram-канале.
"В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением", - говорится в публикации.
На месте происшествия работают 35 спасателей и 7 единиц техники.
Позднее в ведомстве уточнили, что при взрыве погибли 4 человека, включая 2 детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.
Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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