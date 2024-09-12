В Грозном взорвалась цистерна с газом - 4 человека погибли

Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли 4 человека, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС в Telegram-канале.

"В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением", - говорится в публикации.

На месте происшествия работают 35 спасателей и 7 единиц техники.

Позднее в ведомстве уточнили, что при взрыве погибли 4 человека, включая 2 детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.