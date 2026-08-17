В Грузии поезд насмерть сбил гражданина Беларуси
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Автор:Редакция news.by
16 августа в грузинском населенном пункте Чакви железнодорожный состав насмерть сбил человека. Грузинские компетентные органы установили, что погибший - гражданин Республики Беларусь, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"Обстоятельства трагического происшествия уточняются. Посольством Беларуси в Грузии установлен контакт с родственниками погибшего. Оказывается все необходимое консульское содействие", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Фото: Sputnik Грузия