В Грузии поезд насмерть сбил гражданина Беларуси

16 августа в грузинском населенном пункте Чакви железнодорожный состав насмерть сбил человека. Грузинские компетентные органы установили, что погибший - гражданин Республики Беларусь, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Обстоятельства трагического происшествия уточняются. Посольством Беларуси в Грузии установлен контакт с родственниками погибшего. Оказывается все необходимое консульское содействие", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Sputnik Грузия