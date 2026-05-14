В Индии сотрудник магазина неосторожно уронил мешок с химикатами и спровоцировал взрыв
В Индии сотрудник магазина неосторожно уронил мешок с химикатами и спровоцировал взрыв
Насколько важно бережно перевозить опасные вещества, лично убедился сотрудник оружейного магазина в индийском городе Солапур. Мужчина по неосторожности уронил мешок, спровоцировав взрыв. Как утверждает полиция, там находились упаковки с концентрированным сернистым веществом для пневматики.
Химические составы на основе серы нестабильны при механическом воздействии: при сильном нагревании или при броске запускается стремительная реакция, что приводит к взрыву. В этом случае обошлось без жертв.