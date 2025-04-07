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В Иране 7 рабочих погибли при утечке газа в шахте
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Утечка газа унесла жизни семерых рабочих в угольной шахте в провинции Семнан, расположенной на севере Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
"В результате утечки газа в угольной шахте в Мехмандуйе, близ города Дамган, семеро рабочих оказались заблокированы в тоннеле, тела пятерых из них… уже были извлечены из шахты, только что достали еще двоих", - передает агентство.
По информации Mehr, точная причина утечки газа не ясна. В шахте, вероятно, находятся еще трое рабочих.