В Иране 7 рабочих погибли при утечке газа в шахте

Утечка газа унесла жизни семерых рабочих в угольной шахте в провинции Семнан, расположенной на севере Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

"В результате утечки газа в угольной шахте в Мехмандуйе, близ города Дамган, семеро рабочих оказались заблокированы в тоннеле, тела пятерых из них… уже были извлечены из шахты, только что достали еще двоих", - передает агентство.