В Испании введен режим ЧС из-за гигантского лесного пожара площадью более 150 тыс. га

В Испании объявлен режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба. Сразу несколько крупных лесных пожаров объединились в общий гигантский фронт. Площадь возгорания превысила 150 тыс. га.

Экстренные службы провели самую массовую эвакуацию в новейшей истории регионов. Свои дома покинули более 100 тыс. человек. Небо над Мадридом окрасилось в оранжевый цвет. Известно об одном погибшем в Валенсии. На помощь пожарным брошены армейские подразделения и спецтехника из соседних государств ЕС. Тушение осложняет 40-градусная жара и сильный ветер.

Как сообщается, полиция задержала первого подозреваемого. По версии следствия, к катастрофе привела преступная халатность при использовании строительной техники в лесу.

Фото: magnific.com