В Калифорнии медведь искупался в частном бассейне, спасаясь от жары

К американском городке Сьерра-Мадре (штат Калифорния) медведь пробрался в бассейн одного из частных домов.

Каково было удивление хозяина, когда у себя на заднем дворе он обнаружил купающегося мишку - тот всего-навсего спасался от жары. Столбик термометра в тот день поднялся до плюс 35 градусов.

Мужчина не растерялся, взял телефон и снял, как зверь плескается в воде. Видео быстро разлетелось по соцсетям. Это вполне могло бы сойти за мастер-класс от косолапого, как нужно получать удовольствие от жизни. Но медведь не стал злоупотреблять чужим гостеприимством - вскоре он спокойно ушел, не причинив вреда.

Местная пресса пишет, что это уже четвертый случай за последние недели, когда камеры фиксируют медведей в одном районе. Животные все чаще выходят к людям из-за жары и засухи.