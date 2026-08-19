В Камеруне при обрушении шахты по добыче золота погибли более 100 человек

Трагическое происшествие произошло в Камеруне. Более 100 человек погибли при обрушении шахты по добыче золота.

На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы. Разбор завалов идет вручную, поскольку есть опасения, что использование тяжелой техники может привести к обвалам.

Точное количество людей, которые находились в шахте во время происшествия, неизвестно. О причинах случившегося пока также не сообщается.