В Хорватии из курортного города Омиш из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи людей

Мощные пожары полыхают на Балканах. Из курортного города Омиш в Хорватии пришлось эвакуировать тысячи туристов и местных жителей. Несмотря на все усилия властей, десятки людей пострадали - 14 поступили в больницы с серьезными ожогами.

В Сербии на помощь спасателям отправились священнослужители - они не только помогают эвакуировать людей, но и проводят богослужения прямо на пути огненного фронта, пытаясь остановить его наступление.

Температура за 40 и сильный ветер сделали лесные пожары бедствием регионального масштаба. Огонь бушует от Румынии до Греции: едва его успевают потушить в одном месте, как он тут же вспыхивает в другом.