В Китае более 715 тыс. человек эвакуировали из-за удара тайфуна "Ноул"

Более 715 тыс. человек эвакуировали в Китае из-за удара тайфуна "Ноул" по провинции Гуандун на юге страны. В регионе объявлен самый высокий уровень тревоги по поводу внезапных наводнений.

Максимальная скорость ветра достигала 45 м/с. По силе он превзошел предыдущие тайфуны "Майсак" и "Бави".

Сильные дожди продлятся до 28 июля, а последствия будут распространяться вглубь китайской территории. В 43 провинциях введен максимальный, красный уровень опасности. Власти 12 городов КНР приостановили занятия, работу в офисах и производство, парализовано транспортное сообщение.