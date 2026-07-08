В Китае после наводнения с фермы сбежало около 900 ядовитых змей

Кобры сбежали с разрушенной наводнением змеиной фермы в Китае и кошмарят окрестности. В общей сложности на воле оказались 900 рептилий разной степени ядовитости. Регион накрыли проливные дожди после тайфуна "Майсак", водохранилища в аварийном состоянии, а спасатели пытаются взять ситуацию под контроль. Все, что они могут сейчас - это предупредить жителей, что в воде может быть кто угодно, лучше не проверять это лично.