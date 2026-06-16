В Китае при землетрясении погиб один человек, еще четверо пострадали

В результате землетрясения магнитудой 6,3, зафиксированного в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе провинции Цинхай на северо-западе Китая, погиб один человек, еще четверо получили ранения, пишет sb.by.

Как отмечает Синьхуа, колебания земной коры зафиксированы в 17:06 по пекинскому времени (12:06 по минскому. - Прим. ред.). Эпицентр подземных толчков распологалася в точке с координатами 37,80 градуса северной широты и 95,56 градуса восточной долготы. Гипоцентр находился на глубине 10 км.

Сейсмологическое управление провинции Цинхай отправило рабочую группу в пострадавший от землетрясения район для оказания помощи местным властям в реагировании на чрезвычайную ситуацию.

В провинциальном Департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями уточнили, что в 18:10 (13:10 по Минску) был запущен механизм экстренного реагирования II уровня в связи с землетрясением.