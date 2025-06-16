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В китайской провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков
Автор:Редакция news.by
В китайской провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверковnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-xl-___webp_1920.webp 1920w
В китайской провинции Хунань на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету Global Times.
По данным очевидцев, взрыв произошел около 8:23 по местному времени недалеко от деревни Шаньчжоу в провинции Хунань. На месте работают пожарные, полиция и медики.
По информации газеты, удалось спасти девять человек, некоторые из них получили травмы. По меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
Причины взрыва пока не сообщаются, начато расследование.