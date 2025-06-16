В китайской провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков

В китайской провинции Хунань на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету Global Times.

По данным очевидцев, взрыв произошел около 8:23 по местному времени недалеко от деревни Шаньчжоу в провинции Хунань. На месте работают пожарные, полиция и медики.

По информации газеты, удалось спасти девять человек, некоторые из них получили травмы. По меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.