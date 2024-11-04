В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой

Проливные дожди в Колумбии стали причиной сильных наводнений сначала в столице, а потом и во втором крупнейшем городе страны - Медель-Ине.

В обоих мегаполисах затоплены самые густонаселенные кварталы: тысячи людей остались без крыши над головой. Бурлящие потоки уносили автомобили как спичечные коробки. Сообщается о жертвах, но подсчитать их число пока нет возможности.