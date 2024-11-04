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В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой

Проливные дожди в Колумбии стали причиной сильных наводнений сначала в столице, а потом и во втором крупнейшем городе страны - Медель-Ине.

В обоих мегаполисах затоплены самые густонаселенные кварталы: тысячи людей остались без крыши над головой. Бурлящие потоки уносили автомобили как спичечные коробки. Сообщается о жертвах, но подсчитать их число пока нет возможности.

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Власти столкнулись с проблемой обеспечения пострадавших регионов продовольствием и лекарствами. Это создает дополнительную социальную напряженность.

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