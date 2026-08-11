В Колумбии после сильнейшего землетрясения достали из-под завалов живого младенца

В Колумбии растет число жертв землетрясения. Погибли 132 человека, еще 570 пострадали. Сотни жителей числятся пропавшими без вести. Люди остаются под завалами. Спасатели и местные жители продолжают поисковые работы.

11 августа пришла новость, что из-под завалов достали живого младенца. В стране введен режим национального бедствия. Нанесен огромный ущерб инфраструктуре. В стране обрушились десятки домов, нарушено движение транспорта. Это крупнейшее за десятилетие землетрясение магнитудой 7,4. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии Абелардо де ла Эсприелье в связи с гибелью людей в результате стихии.

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