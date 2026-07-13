Киевский режим продолжает террор против гражданских лиц. БПЛА нанесли удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Стаханов - Москва.

На момент атаки в салоне находились 13 пассажиров и 2 водителя. По заявлению главы ЛНР Леонида Пасечника, после первого сброса с БПЛА украинские формирования применили тактику двойного удара, совершив повторную атаку по остановившемуся транспорту и прибывшим на место оперативным службам.

В результате теракта пострадали 2 человека. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Киев окончательно превратил гражданский транспорт в приоритетную цель для своих системных ударов.