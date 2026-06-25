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В Минске аферист сдал курьера-иностранца, присвоившего похищенные деньги
Автор:Редакция news.by
В Минске аферист сдал курьера-иностранца, присвоившего похищенные деньгиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb01a0-8423-468d-bbac-5eefc461d0cd/conversions/0e70dc43-3a5f-4dc0-be51-8d783edbae7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb01a0-8423-468d-bbac-5eefc461d0cd/conversions/0e70dc43-3a5f-4dc0-be51-8d783edbae7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb01a0-8423-468d-bbac-5eefc461d0cd/conversions/0e70dc43-3a5f-4dc0-be51-8d783edbae7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb01a0-8423-468d-bbac-5eefc461d0cd/conversions/0e70dc43-3a5f-4dc0-be51-8d783edbae7f-xl-___webp_1920.webp 1920w
В столичную милицию обратился мужчина и сообщил, что работник похитил у него крупную сумму. Оказалось, что заявитель был куратором мошенников, а нанятый им исполнитель присвоил деньги обманутой минчанки.
Как выяснилось, около недели назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку и приехал в Беларусь. В Минске он забрал из условленного места пакет и планировал вывезти за границу. Молодой человек знал, что внутри находились похищенные злоумышленниками деньги, но все равно выполнял задание.