В Минске аферист сдал курьера-иностранца, присвоившего похищенные деньги

В столичную милицию обратился мужчина и сообщил, что работник похитил у него крупную сумму. Оказалось, что заявитель был куратором мошенников, а нанятый им исполнитель присвоил деньги обманутой минчанки.

Как выяснилось, около недели назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку и приехал в Беларусь. В Минске он забрал из условленного места пакет и планировал вывезти за границу. Молодой человек знал, что внутри находились похищенные злоумышленниками деньги, но все равно выполнял задание.