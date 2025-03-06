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В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Узнали подробности ДТП
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В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Узнали подробности ДТПnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba19272-f1d7-444a-be76-69d4a23a8009/conversions/58769093-d08c-471a-be7e-597f078dbb6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba19272-f1d7-444a-be76-69d4a23a8009/conversions/58769093-d08c-471a-be7e-597f078dbb6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba19272-f1d7-444a-be76-69d4a23a8009/conversions/58769093-d08c-471a-be7e-597f078dbb6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba19272-f1d7-444a-be76-69d4a23a8009/conversions/58769093-d08c-471a-be7e-597f078dbb6d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает БЕЛТА со сылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 15.20 51-летний водитель BMW вблизи дома №82/2 на ул. Калиновского при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил 9-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу на красный сигнал светофора.
Школьница доставлена в больницу для обследования.
Фото: pixabay