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В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Узнали подробности ДТП

В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Узнали подробности ДТП

В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает БЕЛТА со сылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 15.20 51-летний водитель BMW вблизи дома №82/2 на ул. Калиновского при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил 9-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу на красный сигнал светофора.

Школьница доставлена в больницу для обследования.

 Фото: pixabay

ДТПМинск