В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Узнали подробности ДТП

В Минске легковушка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает БЕЛТА со сылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 15.20 51-летний водитель BMW вблизи дома №82/2 на ул. Калиновского при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил 9-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу на красный сигнал светофора.