В Минске мошенники под видом операторов сотовой связи обманули школьницу

Сотрудники оперативной связи оперативно обманули школьницу. В Минске пятиклассница отдала родительские сбережения мошенникам.



Девочке позвонили неизвестные под видом работников сотового представителя и сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг. Для этого школьница сообщила собеседникам дату рождения, имя и код из СМС.



Позже ребенку позвонили лжеправоохранители и напугали тем, что от ее имени ведутся незаконные операции. Угрожая уголовной ответственностью, аферисты потребовали найти в квартире семейные накопления и передать их курьеру.

Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска:

"Спустя время ребенку позвонили лжеправоохранители и напугали тем, что от ее имени ведутся незаконные операции. Угрожая привлечь к уголовной ответственности девочку и ее родителей, аферисты потребовали найти в квартире семейные накопления и передать их курьеру для декларирования. Школьница поверила и передала женщине-курьеру более 10 тыс. долларов США".

Семейные сбережения так и не найдены. Милиция проводит проверку.