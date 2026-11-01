В Минске на пересечении Рокоссовского и Плеханова столкнулись трамвай и скорая помощь. Пострадали 2 медработника спецтранспорта и водитель трамвая. Они доставлены в больницу для обследования. На момент столкновения транспортировка пациента в карете скорой помощи не осуществлялась.

Из-за аварии движение по проспекту Рокоссовского в обоих направлениях затруднено: трамваи № 3 и 6 пока не ходят. На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ, следственно-оперативная группа и аварийная служба.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.