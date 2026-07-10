В Минске пресечена деятельность наркомагазина

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Минска, который администрировал интернет-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ.

Молодой человек приобретал наркотики в других теневых магазинах, забирал оптовые партии, фасовал их на мелкие дозы, после чего продавал от имени своего наркошопа. Он сам выполнял роли администратора и закладчика.

В ходе личного обыска и осмотров тайников-закладок оперативники обнаружили и изъяли 30 граммов синтетического гашиша и разовые дозы МДМА.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.