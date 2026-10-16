В Минске при пожаре в общежитии погиб мужчина

В Минске случилось ЧП. Ночью произошел пожар в общежитии на проспекте Пушкина.

В ходе разведки в горящей комнате без сознания обнаружены двое пострадавших: мужчина и женщина. Спасатели вынесли их из опасной зоны. После реанимационных мероприятий пострадавшая пришла в сознание. Ее госпитализировали, мужчина, к сожалению, погиб.

Из-за сильного задымления создалась угроза жизни и здоровью жителей смежных и вышележащих квартир. Работники МЧС спасли 11 человек, из них 5 детей. Все они не пострадали. Также спасатели эвакуировали еще 40 человек. Причины ЧП выясняются.