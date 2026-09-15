В Минске при проведении кровельных работ мужчина сорвался с высоты

Смертельный случай произошел в Минске. При проведении кровельных работ погиб мужчина. Трагедия произошла на крыше 9-этажки по улице Сухаревской. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают в Следственном комитете.

Инна Матуйзо, представитель управления Следственного комитета по Минску:

"Бригада строителей проводила кровельные работы на крыше 9-этажного жилого дома, во время которых 37-летний рабочий потерял равновесие и сорвался вниз. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Фрунзенским районным отделом Следственного комитета по г. Минску".

15 сентября стало известно еще об одном несчастном случае в Минске. Покраска потолков в бизнес-центре обернулась трагедией. Ранее в ночную смену работали трое строителей. Один из них забрался на леса, второй страховал конструкцию. В какой-то момент 25-летний иностранный студент сорвался и упал с высоты трех метров. Пострадавшего доставили в больницу, где спустя несколько месяцев он умер.

Расследование показало, что директор фирмы официально не трудоустроил работников, также не предоставил им необходимое оборудование и средства страховки. Погибший не проходил обучение при работе на высоте. Суд признал руководителя виновным, как итог - 5 лет домашней химии.