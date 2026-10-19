В Минске при строительстве станции метро погиб 40-летний рабочий

В Минске следователи выясняют обстоятельства гибели 40-летнего рабочего. Как сообщают в СК, утром 19 октября при строительстве станции метрополитена по улице Максима Богдановича погиб мужчина.

Установлено, что он поскользнулся и упал на бетонное дно строительной площадки с высоты около 7 м. Рабочий получил травмы, от которых скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Особое внимание - выяснению причин и условий, повлекших гибель рабочего, а также соблюдению требований безопасности при проведении работ.