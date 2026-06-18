В Минске раскрыта схема хищения цемента и песка в строительстве

Генеральная прокуратура возбудила 12 уголовных дел. С 2025 года по май 2026 года для снижения затрат руководители частных фирм из Минска, занимающиеся изготовлением строительных смесей, организовали систематическое хищение цемента и песка у государственных организаций. Для этого они втянули в преступную деятельность должностных лиц, которые отвечали за ход работ и доставку строительных материалов. При этом надлежащий контроль за перемещением грузов на предприятиях не был обеспечен.