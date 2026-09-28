В Минске в результате поджога на паркинге сгорело 3 автомобиля

Ночью 26-27 сентября на одном из минских паркингов произошел пожар.

Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь успел уничтожить три автомобиля, а еще семь получили серьезные термические повреждения.

Первоначальные следственные действия показали: причиной пожара стал занесенный источник огня, что свидетельствовало о поджоге.

Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний минчанин. Предварительная сумма причиненного ущерба превысила 90 тыс. рублей.