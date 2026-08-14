В Минске водитель Geely не уступила дорогу и столкнулась с автобусом

В Минске 13 августа вечером 67-летняя водитель автомобиля Geely при съезде с ул. Орловской на пр. Победителей, по предварительной информации, не предоставила преимущество автобусу "МАЗ" и совершила с ним столкновение. Последний протащил легковушку, из-за чего та заехала на металлическое ограждение.

Водители и пассажиры в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения.

ГАИ напоминает, на перекрестке неравнозначных дорог водитель на второстепенной обязан уступить дорогу тем, кто едет по главной.