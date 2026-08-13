В Минске задержали 25-летнего бармена, который работал на наркошоп

Бармен продавал психотропы. В Минске сотрудник одного из увеселительных заведений работал на наркошоп. 25-летнего парня задержали, когда он делал тайник для покупателя. Всего у молодого человека оперативники обнаружили около 300 г мефедрона.

Известно, что задержанный работал и закладчиком, и сам администрировал наркошоп. Ночью парень работал в баре. Многопрофильным работником ему долго побыть не удалось.

Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска:

"Мужчина сначала нашел в интернете подработку наркокурьером, а затем создал и администрировал собственный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Известно, что фигурант успел проработать всего две недели. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта".

За две недели работы задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.