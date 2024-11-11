В Минске задержали парня, арендовавшего автомобиль на чужое имя, чтобы полечить зуб

Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего минчанина за угон, который арендовал каршеринговое авто на чужое имя, чтобы полечить зубы. Казалось бы в чем тут логика? Но обо всем рассказали в милиции.

Оказалось, что в 2021 году парень на своем телефоне создал аккаунт для друга, загрузив его документы и личные данные, но после этого не вышел из чужого профиля. Спустя три года фигурант несколько раз арендовал каршеринговую машину. При этом у самого водительских прав никогда не было.

Позже он пояснил, что чувствовал острую зубную боль и хотел полечить зубы. Удалось ли справиться с медицинской проблемой, не сообщается, но вот проблемы с законом минчанин себе обеспечил.

Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен каршеринговой компании. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за угон. Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска