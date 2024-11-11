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В Минске задержали парня, арендовавшего автомобиль на чужое имя, чтобы полечить зуб
Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего минчанина за угон, который арендовал каршеринговое авто на чужое имя, чтобы полечить зубы. Казалось бы в чем тут логика? Но обо всем рассказали в милиции.
Оказалось, что в 2021 году парень на своем телефоне создал аккаунт для друга, загрузив его документы и личные данные, но после этого не вышел из чужого профиля. Спустя три года фигурант несколько раз арендовал каршеринговую машину. При этом у самого водительских прав никогда не было.
Позже он пояснил, что чувствовал острую зубную боль и хотел полечить зубы. Удалось ли справиться с медицинской проблемой, не сообщается, но вот проблемы с законом минчанин себе обеспечил.
Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен каршеринговой компании. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за угон.
В милиции напомнили, что аккаунтом каршеринга может воспользоваться только тот человек, на чье имя он зарегистрирован. Аренда другим водителем квалифицируется как угон.
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