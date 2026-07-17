В Минске задержали самокатчика-нарушителя. Накануне в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Гинтовта и Городецкой произошло ДТП.

Автоинспекторы установили, что водитель электросамоката не спешился и столкнулся с автомобилем, после чего оставил место происшествия.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В дальнейшем инспекторы с применением ресурсов Республиканской системы мониторинга общественной безопасности установили личность нарушителя. Им оказался 35-летний минчанин. Ему вменяется нарушение требований правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки. За что предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 8 базовых величин, а также оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является. Ему грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин".

В ГАИ напоминают: сейчас самокатчики и другие водители средств персональной мобильности находятся под особым контролем. Требования к их ответственности на дороге такие же, как и к автомобилистам.