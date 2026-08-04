В Минске задержан иностранный курьер телефонных аферистов

Прогулялся по минским паркам, побывал в Барановичах на кладбище и заглянул в Скидель, а после - оказался в наручниках. Таков был "туристический" маршрут 19-летнего иностранца, приехавшего в Беларусь по заданию телефонных мошенников. Столичные оперативники уголовного розыска сообщили о задержании парня.

Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома:

"Сначала он забрал 13 тыс. рублей в Лошицком парке, где их оставила 68-летняя минская пенсионерка, которая думала, что декларирует свои сбережения. Затем иностранец нашел закладки на кладбище в Барановичах и в дупле дерева в Скиделе. Все наличные он оставил в тайнике для следующего курьера. Мужчина был задержан во время выполнения очередного задания, когда в столичном сквере забирал из закладки около 20 тыс. рублей в разной валюте. Деньги изъяты и будут возвращены обманутой 66-летней минчанке".

Возбуждены уголовные дела. Милиция устанавливает личности иных участников преступной схемы.