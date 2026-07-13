В Минске задержан мошенник, собиравший деньги на помощь несуществующему ребенку

Просил деньги на лечение ребенка, а сам тратил их на себя. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции в переходе станции метро решили проверить цель сбора денег.

Оказалось, что 31-летний житель Минской области никакого отношения к ребенку не имеет, хотя, с его слов, мальчик остро нуждался в дорогом лечении и реабилитации за границей.

Сергей Горохов, начальник УОПП ГУВД Мингорисполкома:

"В ходе проверочных мероприятий сотрудники милиции установили, что задержанный тратил деньги на личные нужды. Фигурант состоял в тематическом чате из нескольких человек, в котором в том числе обсуждались передвижения нарядов милиции и вопросы, связанные со сбором денежных средств. Установлены личности и иных участников тематической беседы, все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за назойливое приставание к гражданам. По данному факту проводится проверка. Гражданам следует быть внимательными при переводе и передаче денег на благие цели. Убедитесь, что история нуждающегося в помощи человека актуальна и подтверждена медицинскими документами".

При оказании помощи белорусам рекомендуется отдавать предпочтение официальным благотворительным фондам, которые публикуют уставные, регистрационные документы, а также годовые отчеты о собранных и израсходованных суммах.