В Минском районе изъяли фальшивые 50 долларов, изготовленные из 5-долларовой купюры

Обмен валюты обернулся уголовным делом. Все дело в том, что купюра была поддельная. При этом сам мужчина, который сдал банкноту, был ни сном ни духом. Дело в том, что его попросил обменять 50 долларов на российские рубли приятель из соседней страны.

В кассе банка Минского района фальшивку вычислили и вызвали милицию. Специалисты из Комитета судебных экспертиз провели исследование и выяснили, что изначально купюра была настоящей, но номиналом всего 5 долларов. Согласно выводам, на ней дорисовали ноль, подчистили надпись и получили липовую.