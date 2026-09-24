В Могилеве 7 косметологов использовали в работе несертифицированные филлеры

В Могилеве сотрудники ОБЭП изъяли партию несертифицированных в нашей стране препаратов. Реализовывали их через соцсети косметологам. Поставщиком незарегистрированных уколов красоты оказался бизнесмен из Минска.

Пока милиции известно о 7 бьюти-специалистах, которые покупали эти материалы и с их помощью увеличивали женщинам губы и делали омолаживающие процедуры для лица.

"Семь девушек оказывали услуги по увеличению губ и коррекции дефектов кожи, используя несертифицированные филлеры и другие материалы. Препараты они приобретали через интернет, - рассказал Александр Белый, начальник ОБЭП Октябрьского РОВД г. Могилева. - В ходе оперативных мероприятий в столице правоохранители задержали 54-летнего поставщика запрещенной продукции. Мужчина привозил ее из-за рубежа, а затем через социальные сети сбывал косметологам. У него обнаружили и изъяли более 200 единиц препаратов".

Возбуждены уголовные дела. В МВД напоминают, препараты, не прошедшие необходимую регистрацию и контроль качества, угрожают здоровью клиентов.