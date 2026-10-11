В Могилеве горело общежитие: эвакуированы 104 человека

ЧП в Могилеве: пожар случился в девятиэтажном здании общежития. На момент прибытия МЧС наблюдалось открытое горение в окне на 8-м этаже.

Из-за задымления в коридоре создалась угроза жизни и здоровью людей. Спасатели вывели в безопасное место 5 человек, в том числе 1 ребенка.

При попытке самостоятельно ликвидировать горение ожоги получил жилец общежития. Работники МЧС обнаружили его в коридоре и вывели из здания. Мужчина госпитализирован.

Также совместно с работником общежития спасатели эвакуировали 104 человека, из них 23 ребенка. Пожар оперативно ликвидирован. Причины устанавливаются.