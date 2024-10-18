В Могилеве пьяная женщина за рулем устроила аварию с тремя авто

Пьяная автоледи устроила аварию с тремя авто. В ГАИ Могилева поступило сообщение, за рулем "мазды", возможно, нетрезвый водитель.

Такая поездка будет стоить 8 тысяч рублей штрафа, а также лишения водительского удостоверения на 5 лет.