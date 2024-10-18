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В Могилеве пьяная женщина за рулем устроила аварию с тремя авто

Пьяная автоледи устроила аварию с тремя авто. В ГАИ Могилева поступило сообщение, за рулем "мазды", возможно, нетрезвый водитель.

Женщина устроила аварию: она зацепила сразу три машины. Инспекторы оперативно задержали 54-летнюю местную жительницу. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя.

Такая поездка будет стоить 8 тысяч рублей штрафа, а также лишения водительского удостоверения на 5 лет.

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