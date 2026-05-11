3.78 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
В Могилеве пьяный посетитель маркетплейса угрожал персоналу ножом
Автор:Редакция news.by
В Могилеве пьяный посетитель маркетплейса угрожал персоналу ножомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e7e9a73-e307-4af1-aa8b-c5ba704ca85f/conversions/9e2364e5-870a-4d16-b668-405138522cc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e7e9a73-e307-4af1-aa8b-c5ba704ca85f/conversions/9e2364e5-870a-4d16-b668-405138522cc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e7e9a73-e307-4af1-aa8b-c5ba704ca85f/conversions/9e2364e5-870a-4d16-b668-405138522cc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e7e9a73-e307-4af1-aa8b-c5ba704ca85f/conversions/9e2364e5-870a-4d16-b668-405138522cc9-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Могилеве пьяный посетитель маркетплейса угрожал персоналу ножом. Мужчина пришел в пункт выдачи уже на взводе, держа в руках холодное оружие. Сотрудница не растерялась и вызвала милицию, что еще больше разозлило дебошира. Вскоре мужчина ушел, но был задержан.
Сообщается, что 50-летний могилевчанин находился в неадекватном состоянии, не мог объяснить мотивы своего поступка и цель прогулок с ножом. В отношении него возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.
Фото для иллюстрации