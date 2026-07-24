Под Осиповичами перевернулся автомобиль с военнослужащими

Утром 24 июля на 12-м километре автодороги Осиповичи - Барановичи перевернулся грузопассажирский военный МАЗ.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, машина съехала в кювет. В результате аварии 2 человека погибли, 14 пострадавших доставлены в больницы.

На месте работают следователи, криминалисты и эксперты. Осиповичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил вождения, повлекшего смерть двух лиц.