В Молодечно пьяный мужчина расстрелял окна соседей из пневматики

Купил в интернете газобаллонный пневматический пистолет и решил протестировать его на чужих окнах многоквартирного дома. В Молодечно задержан 29-летний мужчина, который открыл стрельбу с балкона. Соседи вызвали милицию. Оказалось, что стрелок был в состоянии алкогольного опьянения. Поврежден стеклопакет в одной из квартир.

Александра Попова, начальник отдела информации и общественных связей УВД Миноблисполкома: "Мужчина произвел не менее 10 выстрелов из газобаллонного пневматического пистолета по многоквартирному дому. В результате был поврежден стеклопакет в одной из квартир. Собственникам причинен имущественный вред. По предварительной информации, пневматику приобрел на торговой онлайн-площадке. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства".

Сумму причиненного ущерба и ответственность стрелка предстоит определить.