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В Москве аферисты предлагали помощь в трудоустройстве в модельное агентство
Наряды от кутюр, свет софитов и слава - громкие обещания от модельного агентства в Москве. Редкая барышня не мечтает примерить на себя брендовую одежду и пройти по подиуму. А потому востребованность на школы манекенщиц всегда большая. А где спрос, там есть и предложение, но не всегда честное.
Так, аферисты открыли в российской столице кастинг для будущих звезд. Выдумщики предлагали желающим помощь в трудоустройстве в модельное агентство.
Однако сначала необходимо пройти обучение, чтобы отрепетировать походку от бедра и умение держать лицо. Цена вопроса составляла от 100 до 150 тыс. российских рублей.
Но услуга больше позиционировалась как инвестиция в себя, ведь с началом карьеры вложения вернутся. Фантазии о мировом подиуме толкали мечтателей даже брать кредиты. Аферисты получали оплату, а клиенты оставались в воздушных замках.
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