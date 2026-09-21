В Мозыре сотрудники ДПС задержали пьяного мотоциклиста-бесправника

В Мозыре ночью сотрудники ДПС остановили пьяного мотоциклиста-бесправника. Автоинспекторы заметили, что мотоцикл был без номеров.

На законное требование сотрудников остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. После непродолжительной погони байкера задержали. Им оказался 21-летний местный житель, который не имел права управления мотоциклом и находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя.

Гонщик помещен в изолятор временного содержания. Составлено 9 протоколов. Мотоцикл находится на охраняемой стоянке. 5 лет водитель не сможет получить права и заплатит штраф 9 тыс. руб.